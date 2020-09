Maldini con la seconda maglia del Milan, Totti: “Capitano, ricominci?”. I commenti dei campioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini indossa la seconda maglia del Milan, e su Instagram si scatenano i commenti dei grandi campioni: da Totti a Puyol, passando per Terry, Rivaldo e Tomasson addirittura.

La nuova seconda maglia del Milan, quella bianca, quella indossata per 6 delle 7 finali di Champions League vinte dal club nella sua storia… Maldini l’ha indossata 6 volte nella sua carriera in finale, vincendone 5. Nei commenti non sono mancati i messaggi di grandi campioni del passato.

Il messaggio più divertente, e nostalgico allo stesso tempo, è di Francesco Totti che scrive: “Capitano, ricominci?”. Magari, pensiamo noi mentre lo leggiamo. E poi il commento di Carles Puyol, storico capitano del Barcellona che mai ha nascosto il suo amore per Maldini: lo spagnolo si è limitato all’uso delle emoticons ‘TOP’ e quella delle braccia alzate al cielo in segno di rispetto, così come Rivaldo.

Il messaggio di John Terry, ex capitano del Chelsea, è chiaro e non ha bisogno di traduzione: “LEGEND”. Ha scritto anche Tomasson, ex compagno di squadra di Paolo: “Hai un bell’aspetto, e lo avrai sempre”. Anche la moglie, Adriana, ha commentato: “Bello mi amor”.

L’ex Juventus Mehdi Benatia ha poi scritto: “Puoi giocare ancora capitano. Un fenomeno vero. Grazie a te che mi hai fatto amare questo ruolo da difensore”. Ma ci sono anche dei like alla foto, non solo commenti, di grandi calciatori attuali e del passato. Spicca quello di Paulo Dybala, oltre che di Theo Hernandez, del figlio Daniel, Calhanoglu, Krunic e tanti altri ancora.

