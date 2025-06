Calciomercato Milan, De Cuyper: accordo col giocatore! Parla Schira

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan. Importantissime novità per quanto riguarda Maxim De Cuyper

Calciomercato Milan, Theo Hernandez dovrebbe passare presto all'Al-Hilal: un'operazione in uscita molto importante per i rossoneri che potrebbero ricavare all'incirca 30 milioni. Poi bisognerà pensare all'erede del francese. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan. Importantissime novità per quanto riguarda Maxim De Cuyper. Ecco il post su X.