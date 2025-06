Tavolieri: “De Cuyper? Simile a Theo, ma non è la prima scelta”

“Interessante per il Milan perché è molto simile a Theo nel modo di gioco. Il Milan sa già come utilizzarlo e sfruttare le sue qualità al massimo. Ha ancora qualche difficoltà a difendere e questo il Milan lo sa ecco perché è ancora solo un profilo osservato. Non penso quindi che il Milan possa essere il passo giusto per lui, potrebbe essere la Roma. Il Bruges vuole dai 15 ai 20 milioni di euro ma è un po’ troppo presto per parlare di una possibilità di trattativa, per ora c’è solo interesse. Per me non è il primo sulla lista del Milan“.