Calciomercato Milan – Damiani: “Thuram, difficile arrivi in Italia. Vi spiego”

Calciomercato Milan, Thuram difficile

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nelle ultime settimane il nome di Marcus Thuram è stato accostato più volte al Milan. Il figlio di Lilian, attaccante esterno del Borussia Mönchengladbach, piace molto alla dirigenza rossonera, ma un suo arrivo appare complicato. Ecco cosa ne pensa Oscar Damiani, noto procuratore sportivo, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Thuram? È cresciuto molto, è un attaccante esterno che fa gol con grande prestanza fisica. Andare via dalla Germania in questo momento è complicato. Faticherebbe a venire in Italia perché la Bundesliga o la Premier sono ancora superiori. Ma credo che sarebbe contento se arrivasse una chiamata da un grande club italiano”. Conosciamo meglio il figlio d’arte in questa scheda approfondita. VAI ALLA SCHEDA >>>