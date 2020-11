Mercato Milan – Chi è Marcus Thuram: gol e caretteristiche (Video)

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Thuram, la scheda

Chi è Marcus Thuram

È un nome nuovo per il calciomercato di gennaio rossonero, Marcus Thuram. Figlio d’arte, è nato a Parma, quando suo padre Lilian giocava in gialloblù, ma è francese. Era il 6 marzo 1997, è considerato uno degli esterni d’attacco emergenti più interessanti del calcio europeo, soprattutto dal punti di vista qualitativo. Ha esordito tra i professionisti nel 2016 con il Sochaux, poi passa al Guingamp, dove resta due anni.

Dove gioca Kabak

Come detto, inizia la sua carriera da professionista nel Sochaux, con cui esordisce tra i professionisti, ma nell’estate 2017 viene acquistato dal Guingamp. Esperienza biennale, visto che nel 2019 viene ingaggiato dal Borussia Monchengladbach. Non ha ancora esordito con la Nazionale maggiore francese.

Il ruolo

Thuram è un’ala sinistra di piede destro. In Bundesliga però gioca anche come punta centrale o sulla fascia opposta. Può ricoprire tutti e tre i ruoli, essendo molto veloce e abile con entrambi i piedi, oltre che con un ottimo senso del gol.

Skills e caratteristiche

Calciatore molto forte fisicamente (192 cm), Thuram ha nella fantasia il proprio punto di forza. Forte nell’uno contro uno, in cui mostra una grande velocità, è molto bravo nel dribbling. Non manca però anche sotto porta, dove sa essere glaciale.

Dati e statistiche

Sono 50 le presenze con il Borussia Monchengladbach, con cui ha già segnato 17 gol.

Quanto costa

Nonostante la giovane età, al momento il valore di Thuram è di 32 milioni di euro (fonte: transfermarkt), anche in virtù di un contratto in scadenza con nel 2023. Il Milan ha avviato i contatti e lo reputano un’idea offensiva nel caso in cui partisse Samu Castillejo.

Cosa può dare al Milan

Anche Thuram è il classico profilo da Elliott. Giovane di talento e di prospettiva che però ha già una discreta esperienza, anche in Europa. Il Milan vuole fare il salto di qualità sulla trequarti e il francese potrebbe essere il profilo giusto.

Video

