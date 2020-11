Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Castillejo via, in due su di lui / News

ULTIME MERCATO MILAN CASTILLEJO

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Castillejo può partire

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nonostante l’inizio di stagione positivo al Milan, c’è qualche giocatore che non è riuscito a convincere. Per esempio Samu Castillejo, che potrebbe essere ceduto già nel corso del mercato di gennaio per poi essere sostituito. Il Milan proverà a rinforzarsi già a gennaio, ma nel caso non ci riuscisse, il tutto sarà sicuramente rimandato alla prossima estate, a meno che Castillejo non riesca a sorprendere tutti.

Castillejo ha perso il posto da titolare quest’anno e le sue prestazioni sono decisamente in calo. Al suo posto, Stefano Pioli ha spesso scelto Alexis Saelemaekers, che invece sembra in ascesa. Inoltre, anche dalla panchina spesso il Mister rossonero ha scelto altri rossoneri invece che lo spagnolo. Insomma, tutto lascia pensare che il Milan sia pronto a un salto di qualità in quel ruolo.

Ovviamente prima bisogna cedere il numero 7. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, ci sarebbero due club in Spagna pronti a puntare sull’ex Villarreal. Si tratta di Atletico Madrid e Siviglia, che già da tempo comunque lo seguivano con attenzione. Il Milan lo valuta 13 milioni, giusto quanto servirebbe per fare una piccola plusvalenza. E sarebbe pronto poi a reinvestire la cifra su un nuovo acquisto.

