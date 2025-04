Calciomercato Milan, dall’Olanda: “Piace il talento Redmond: i dettagli”

Direttamente dall'Olanda arriva notizia dell'interesse del Milan per il giovane talento Zépiqueno Redmond: ecco tutti i dettagli in merito

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe muoversi in attacco e nelle ultime ore è emerso un nome nuovo in questo senso, quello di Zépiqueno Redmond. Tra i centravanti, infatti, ci sono tanti dubbi in vista della prossima stagione. L'unico certo di rimanere sembra essere Santiago Gimenez, per cui è stato fatto un investimento importante. Per il resto Tammy Abraham potrebbe tornare alla Roma, soprattutto se la richiesta di riscatto si dovesse aggirare intorno ai 20 milioni di euro, mentre Luka Jovic nonostante la recente doppietta contro l'Inter è tutt'altro che sicuro della permanenza.