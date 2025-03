Dall'Inghilterra giungono indiscrezioni in merito al piano del Milan per ingaggiare Jack Grealish dal Manchester City nella prossima stagione

Una notizia bomba è giunta nella giornata odierna direttamente dall'Inghilterra e riguarda il possibile piano del Milan per ingaggiare Jack Grealish in vista della prossima stagione. L'esterno del Manchester City , infatti, ha perso parecchio terreno nelle gerarchie del tecnico Pep Guardiola in questa stagione, faticando a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Probabilmente in tutto ciò pesa molto la cifra che i Citizens hanno speso per prenderlo. Sta di fatto che, se dovesse continuare così l'annata, l'inglese potrebbe salutare presto la compagnia alla ricerca di una nuova esperienza stimolante.

Calciomercato Milan, Grealish in rossonero? Dall'Inghilterra: "Tentativo già in estate". I dettagli

Secondo quanto riferito dal 'Sunday Express', nell'edizione in edicola questa mattina, il Milan si sarebbe unito alla corsa per ingaggiare l'esterno del Manchester City. I rossoneri avrebbero un piano ben preciso per prendere Jack Grealish. L'obiettivo sarebbe quello di acquisirlo in prestito nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato per una stagione, per poi riscattarlo al termine del 2025/2026. A questo proposito il Diavolo vorrebbe puntare ad un'opzione a circa 40 milioni di sterline. Da capire, a questo punto, se la strategia verrò effettivamente attuata.