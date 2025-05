Dall'Argentina arrivano conferme sull'interesse del Milan per Franco Mastantuono: ma c'è un problema in tutto questo ...

Negli ultimi giorni è emerso il nome di Franco Mastantuono come obiettivo di calciomercato del Milan, anche se ci sarebbe allo stesso tempo un problema. Ma procediamo con ordine. Il talento argentino del River Plate, che ha segnato un gol da favola contro il Boca Juniors qualche giorno fa, è ormai finito nel mirino dei migliori club europei. Al momento non c'è un accordo con alcuna società, il che significa che tutte quelle interessate al suo cartellino partono sullo stesso piano, almeno da un punto di vista teorico. E i rossoneri non vogliono essere da meno.