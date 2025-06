Calciomercato Milan, dalla Svizzera: “Jashari, rossoneri fuori dalla corsa”

Direttamente dalla Svizzera arrivano le ultime, e poco incoraggianti notizie, in merito al possibile trasferimento di Ardon Jashari al Milan. Il centrocampista del Club Brugge, che ha già incontrato i rossoneri in Champions League nel corso di questa stagione, è finito da qualche giorno nel mirino del Diavolo. La dirigenza avrebbe addirittura avuto i primi contatti, anche se da subito si è parlato di una trattativa lunga, così come quella per Javi Guerra. La cifra richiesta dalla società belga è comunque molto elevata e abbiamo appreso come il club di via Aldo Rossi non sia intenzionato a fare investimenti così grossi per un singolo elemento della rosa.