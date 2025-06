Calciomercato Milan, muro Bruges per Jashari: valutazione shock

FASCIA DA CAPITANO DA GIOVANISSIMO E NAZIONALE

Trasferitosi al Bruges soltanto la scorsa estate dal Lucerna per circa 6 milioni di euro, ha firmato un contratto fino al 2028, conquistando subito la maglia da titolare e risultando tra i migliori in campo. Un dato, in particolare, rende l'idea delle sue qualità. All'inizio della stagione 2022/23, quando Jashari doveva ancora compiere 20 anni, l'allora tecnico del Lucerna, Mario Frick (ex Verona e Siena), gli affidò la fascia da capitano.