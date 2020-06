Calciomercato Milan – Dalla Spagna: tutti in fila per Gaich. Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un forte interesse del Milan per Adolfo Gaich, classe 1999, centravanti argentino del San Lorenzo per il quale, una volta promosso da Geoffrey Moncada e dall’intera area scout del club di Via Aldo Rossi, sarebbero già stati presi contatti con la società argentina e con l’entourage del calciatore.

Gaich, che ha un costo approssimativo tra i 10 ed i 15 milioni di euro, è stato autore di 5 gol in 13 gare nell’ultima SuperLiga argentina ed ora è pronto al grande salto nel calcio europeo. Su di lui, però, secondo quanto riferito da ‘todofichajes.net‘, non ci sarebbero soltanto i rossoneri.

In Italia, infatti, Gaich sarebbe seguito anche da Inter, Fiorentina e Roma. Oltretutto, in Spagna, il poderoso attaccante piace al Barcellona. Infine, Gaich è anche un obiettivo di mercato dei portoghesi del Benfica. Il San Lorenzo pregusta già l’asta per il suo gioiello. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>