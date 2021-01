Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Fatta per Koné: il prezzo” | News

Calciomercato Milan: Koné ad un passo dal Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Emmanuel Kouadio Koné, classe 2001, centrocampista del Tolosa, diventerà presto un calciatore del Milan. Lo ha riferito, in Spagna, il portale ‘Todofichajes.com‘.

Secondo le informazioni in possesso del sito web iberico, Milan e Tolosa avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Koné in rossonero, già in questa sessione di calciomercato, in cambio di 5 milioni di euro.

Mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale per la definizione dell’operazione. Il Milan, così, rinforzerà il centrocampo di Stefano Pioli. Calciomercato Milan: grande affare in vista per Maldini? Vai alla news >>>