Calciomercato Milan – Il Diavolo sprinta per Koné | News

Calciomercato Milan: accelerazione rossonera per Koné

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La positività di Rade Krunić al CoVid_19, inevitabilmente, porterà il Milan ad accelerare per l’acquisto di Emmanuel Kouadio Koné dal Tolosa. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Koné, classe 2001, piace molto, infatti, a Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan. I quali hanno già avviato le trattative con il club della Ligue 2 francese per acquisire il cartellino del giovane centrocampista in questo mercato invernale.

La distanza tra le parti c’è: il Tolosa chiede 15 milioni di euro per cedere Koné con il Milan che, finora, si è spinto massimo a 7. Ma senza Krunić, e con Ismaël Bennacer ancora non pronto per tornare in campo, i rossoneri ora dovrebbero alzare la posta in palio per cercare di chiudere un acquisto di prospettiva.

Koné, dal canto suo, ha dato già il suo assenso al trasferimento in rossonero ed aspetta soltanto che Milan e Tolosa trovino la quadra sulle cifre per raggiungere l'Italia. Il Milan vorrebbe inserire una serie cospicua di bonus, anche sostanziosi, per abbattere la spesa iniziale per il cartellino.