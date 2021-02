Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Brahim Diaz vuole tornare al Real Madrid”

Calciomercato Milan: Brahim Diaz vuole tornare al Real Madrid

Stando a quanto riportato dal giornale spagnolo “Defensa Central”, Brahim Diaz vuole tornare al Real Madrid. Il trequartista in prestito al Milan vorrebbe far ritorno ai blancos e giocarsi le sue carte per restare. Dalla casa blanca, l’intenzione sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo per fare cassa. Dall’altro lato, i rossoneri vorrebbero riscattarlo a meno di 30 milioni di euro. Al suo primo anno al Milan, Brahim Diaz può vantare 25 presenze e 4 reti tra campionato ed Europa League.

