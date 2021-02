Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Accordo Donnarumma-Man Utd”

Calciomercato Milan: le ultime sul futuro di Donnarumma

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma agita i sonni dei tifosi del Milan in materia di calciomercato. Già, perché il forte portiere rossonero, classe 1999, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, al momento, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del suo accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Sebbene siamo convinti che Donnarumma, alla fine, resti al Milan prolungando il suo contratto, è inevitabile che in questo periodo, ci siamo ‘rumors‘ di mercato sul futuro del numero 99 del Diavolo. L’ultimo, in ordine di tempo, arriva dalla Spagna. Secondo quanto riferito, infatti, da ‘TodoFichajes.net‘, Gigio e il Manchester United avrebbero raggiunto già un accordo per la stagione 2021-2022.

I ‘Red Devils‘, infatti, vogliono dare il benservito a David De Gea o a Dean Henderson per affidare, al 100%, il ruolo di titolare della porta inglese a Donnarumma. Il giovane estremo difensore italiano, secondo il sito web spagnolo, si sarebbe convinto ad accettare la corte del Manchester United poiché diventerebbe il portiere più pagato del pianeta.

'TD' ha anche ricordato come Donnarumma resti, sempre e concretamente, nel mirino di Juventus, Bayern Monaco e PSG. Ma anche come tutto lasci pensare che sarà proprio la squadra di Ole Gunnar Solskjær la sua prossima destinazione.