Mercato Milan – Dalla Spagna: il Real Madrid rivuole Brahim Diaz / News

Mercato Milan, occhio al futuro di Brahim Diaz

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Uno dei colpi di Paolo Maldini di quest’estate si chiama Brahim Diaz. Lo spagnolo, pur non essendo un titolare fisso, ha spesso aiutato i rossoneri, soprattutto in Europa League. Sul giocatore, arrivato in prestito secco dal Real Madrid, si è pronunciato Frederic Massara, che ha sottolineato la volontà della società di parlare con le ‘Merengues’ in vista d un riscatto definitivo.

Attenzione però ai piani del Real, che potrebbero complicare le cose in ottica futura. Secondo quanto riferisce ‘Defensa Central’, il club spagnolo sta apprezzando tanto i miglioramenti del classe 1999 e sta pensando seriamente di farlo rientrare alla base a fine stagione. Gli addi di Isco, Mariano Diaz e Jovic potrebbero far spazio ad un giocatore dal sicuro talento e con ampi margini di miglioramento. Per questo motivo le trattative si preannuncerebbero più difficili del previsto, con Paolo Maldini che si sicuro non mollerà facilmente.

