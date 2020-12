Mercato Milan – Dalla Spagna: “Brenner al Diavolo si farà” / News

Mercato Milan, Dalla Spagna sicuri su Brenner

Dopo la sosta natalizia il Milan ha ripreso il suo lavoro a Milanello per iniziare al meglio il 2021. La gara contro il Benevento, in programma domenica 3 gennaio, è ormai alle porte, con i rossoneri che non vogliono fermare la loro marcia trionfale terminata nel 2020. Il primato in classifica, alla vigilia, non era affatto pronosticabile visto che ci sono diverse squadre che, oggettivamente, sembrano più attrezzate per vincere lo scudetto. Attenzione però alle parole in coro di Paolo Maldini e Stefano Pioli nelle scorse settimane: la squadra vuole continuare a sognare in grande.

Un messaggio non troppo criptico che si può sintetizzare con una domanda: perché, arrivati a questo punto, non provarci fino all’ultimo? L’intenzione sembra essere questa, ma c’è bisogno di un intervento sul mercato per rinforzare una rosa che mostra ancora qualche lacuna. L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, ad esempio, ha evidenziato l’assenza di un suo sostituto di ruolo visto che sia Rafael Leao che Ante Rebic fanno fatica da prima punta. Chissà che, insieme alla priorità difensore, non possa arrivare anche un attaccante vero.

In tal senso arrivano indiscrezioni importantissime dalla Spagna per quanto riguarda un giovane talento che si sta mettendo in mostra in Brasile: si tratta di Brenner Souza da Silva, o più semplicemente Brenner. L'attaccante brasiliano, in forza al San Paolo, sta stupendo per continuità di rendimento e gol segnati: in questa stagione il classe 2000 conta 21 presenze nel campionato brasiliano con 11 gol e 3 assist all'attivo. In Coppa invece 6 gol in 6 presenze. Numeri che parlano da soli, per un senso del gol che appare innato. Come riporta 'TodoFichajes.com' Brenner sarà presto un giocatore del Milan. I rossoneri sono sempre attenti a 'monopolizzare' i migliori talenti del panorama mondiale per farli crescere sotto l'ala di Stefano Pioli. Indiscrezione che verrà confermata? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.