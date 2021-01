Calciomercato Milan – Maldini pensa a un esterno offensivo | PM News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: nome nuovo per Maldini

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il mercato è ufficialmente aperto. Il Milan si gode il primo posto in classifica, ma Maldini e Massara lavorano per rafforzare ulteriormente la squadra nel presente ma anche nel futuro. L’obiettivo è sempre quello di un difensore centrale e probabilmente di un centrocampista, ma attenzione anche ad altri profili molto interessanti.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, il club rossonero avrebbe avuto dei contatti con l’entourage di Tetè, calciatore dello Shakhtar Donetsk. Brasiliano classe 2000, è un talento che può giocare in diverse posizioni dell’attacco, ma si esprime al meglio come ala destra. Nel 4-2-3-1 di Pioli sarebbe perfetto in quella posizione, anche se può tranquillamente fare il trequartista o l’ala sinistra.

Al momento c’è stato solo un sondaggio esplorativo, ma quello di Tetè potrebbe diventare un nome molto caldo soprattutto in estate. Il brasiliano, infatti, in vista di una possibile qualificazione in Champions League, potrebbe essere un giocatore di qualità e di tecnica da alternare a Saelemaekers, più adatto invece a garantire equilibrio tattico. Con il possibile addio di Castillejo, che è seguito da diversi club spagnoli, il Milan potrebbe decidere di puntare sul brasiliano, che rientra perfettamente nei parametri voluti da Elliott.

Al momento, ripetiamo, si tratta solo di un sondaggio, ma attenzione a questo nome, soprattutto per l'estate, Per gennaio, come detto, la priorità resta quella di difensor centrale. In pole position ci sono sempre Mohamed Simakan e Ozan Kabak, anche se i rispettivi club continuano a fare muro. Per il centrocampo, invece, si segue con molto interesse Kouadio Kone, calciatore del Tolosa svelato da noi di Pianetamilan.it.