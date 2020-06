Calciomercato Milan – Dalla Germania: Götze snobba i rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Mario Götze è ormai ai margini della rosa del Borussia Dortmund, e fra pochi giorni, si libererà a parametro zero dal club che lo ha lanciato nel grande calcio. Allora ecco che le notizie di mercato che lo riguardano inizieranno a farsi sempre più fitte. Il Milan è sul giocatore così come altre squadre.

Dalla Germania dicono che Götze non sia interessato al trasferimento in rossonero e che piuttosto preferisca la Capitale italiana. Infatti, sia Lazio sia Roma seguono il 28enne tedesco. L’unico ostacolo per le italiane è l’alto ingaggio dell’attaccante: Götze percepisce 7 milioni a stagione.

E a proposito di attaccanti, per la permanenza di Zlatan Ibrahimovic nel Milan non è ancora giunta la parole fine.