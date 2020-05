CALCIOMERCATO – Götze, i rossoneri fanno sul serio / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il nome di Mario Götze diventa rovente. Il tedesco è accostato al Milan da tempo, ma nelle ultime ore c’è stata un’accelerazione importante. A volerlo in rossonero sembra essere direttamente la proprietà.

Elliott è convinto che sia un affare a costo zero, considerando anche che Götze è in classe 1992. C’è da dire però che viene da stagioni abbastanza complicate. Di certo il Milan è interessato, ma serve che lui si riduca la stipendio. Nel video le ultime. Per maggiori dettagli, LEGGI LA NOTIZIA >>>

