Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Daramy, vivo interesse rossonero”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mohammed Daramy, attaccante del Copenhagen, piace al Bruges. Ma i rossoneri non mollano la presa

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, sta cercando un esterno destro offensivo. Il nome di Mohammed Daramy del Copenhagen non sembra mai essere uscito dai radar del club di Via Aldo Rossi. Così, almeno, ha dichiarato Sacha Tavolieri, corrispondente belga di 'RMC Sport'.

Secondo Tavolieri, Daramy interessa ancora molto al Milan: i rossoneri potrebbero avere i mezzi economici per battere la concorrenza del Bruges per il classe 2002, che, nell'ultima stagione, aveva segnato 5 gol e fornito 3 assist in 29 gare tra campionato nazionale e coppe nazionali.

Per privarsi di Daramy in questo calciomercato estivo, il Copenhagen chiederebbe tra gli 8 ed i 10 milioni di euro. Milan, 15 giorni per 4 colpi: ecco cosa aspettarsi dal mercato >>>