Calciomercato Milan – Dalla Croazia: “Diavolo, Brekalo ad ogni costo”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Brekalo, esterno offensivo croato del Wolfsburg, obiettivo concreto dei rossoneri

Daniele Triolo

Uno dei nomi che infiammeranno il calciomercato estivo, in particolare quello del Milan, è quello di Josip Brekalo. L'esterno offensivo croato, classe 1998, è autore, infatti, di una bella stagione con i tedeschi del Wolfsburg, terzi in Bundesliga a tre giornate dalla fine del campionato ed in piena zona Champions League.

Brekalo, tra campionato, preliminari di Europa League e DFB-Pokal (la coppa nazionale) ha segnato 4 gol e fornito 4 assist in 31 gare disputate. Le sue prestazioni hanno acceso l'interesse di molte squadre europee sul suo conto. Sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con i 'Lupi', Brekalo dovrebbe essere ceduto nel calciomercato estivo 2021. Ed il Milan, a quanto pare, sarebbe in prima fila.

Lo ha sottolineato il sito web croato 'TPortal.hr'. Brekalo, infatti, vecchio pallino del Diavolo sin da quando, nella società rossonera, operava ancora Zvonimir Boban, costa appena 20 milioni di euro e sarebbe l'elemento idoneo per il 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli. Può giocare su entrambe le fasce, pur essendo un destro naturale.

Secondo il sito croato, addirittura, "il Milan farà di tutto per comprarlo". Per età e costi di cartellino e di ingaggio, infatti, Brekalo si inserisce alla perfezione nella filosofia del fondo Elliott Management Corporation per il club rossonero. Il Diavolo, però, dovrà fare attenzione alla folta concorrenza europea per l'ex Stoccarda e Dinamo Zagabria.

In Germania, infatti, piace molto al Borussia Dortmund, che cederà Jadon Sancho in Premier League. Nello stesso campionato inglese, il nome di Brekalo è cerchiato in rosso sul taccuino di Arsenal e Liverpool. In Spagna viene accostato con frequenza all'Atlético Madrid mentre nella nostra Serie A, oltre al Milan, sarebbero su di lui anche Atalanta e Roma.