Calciomercato Milan – Esterno offensivo: si torna su un’idea di Boban?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: in estate i rossoneri cederanno Samu Castillejo e acquisteranno un giocatore di qualità. Chi sarà?

L'ex Málaga e Villarreal, classe 1995, giunto al Milan nel calciomercato estivo 2018, dovrebbe infatti far ritorno nella Liga spagnola. In particolare, sul numero 7 andaluso, ci sarebbe l' Espanyol , vicino a festeggiare la promozione della Segunda División.

Ci sono, poi, altre opzioni di calciomercato per il Milan, da Jonathan Ikoné, anch'egli del Lille, a Riccardo Orsolini del Bologna. Non è detto, però, che il club di Via Aldo Rossi non torni su un vecchio amore. Un giocatore che, nello specifico, era stato seguito e trattato dal Diavolo quando era ancora in carica Zvonimir Boban nel ruolo di Chief Football Officer.