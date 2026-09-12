La Roma fa sul serio per Endrick: testa a testa con il Milan per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante brasiliano del Real Madrid a gennaio
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Uno degli obiettivi principali del Milan in vista del mercato di gennaio porta il nome di Endrick, centravanti brasiliano di proprietà del Real Madrid. I rossoneri furono già a un passo dal classe 2006 in estate, con Florentino Perez che aveva già dato il via libera a Gerry Cardinale per un trasferimento in prestito, ma la volontà di José Mourinho di trattenere il ragazzo fece saltare tutto. Nella finestra invernale di calciomercato il Diavolo potrebbe tornare all'assalto, ma dovrà fare attenzione all'agguerrita concorrenza di un altro club di Serie A.
Attenzione Milan, anche la Roma punta EndrickSecondo quanto riportato dal direttore di 'Tuttomercatoweb.com' Niccolò Ceccarini nel suo editoriale, la Roma sarebbe intenzionata a puntare con decisione su Endrick. Il blasone della Champions League e la presenza del connazionale Wesley potrebbero portare il brasiliano ad accettare la corte dei giallorossi. Gian Piero Gasperini sta già lavorando ad un piano per far esplodere il potenziale del classe 2006.
Il piano di GasperiniCome riferito da Ceccarini, l'idea del tecnico giallorosso è quella di trasformare Endrick in un esterno offensivo. Il brasiliano ha giocato appena 22 partite nel ruolo di ala tra Palmeiras, Real Madrid e Olympique Lione, collezionando 6 reti e 3 assist. Gasperini non è nuovo ad esperimenti del genere, basti pensare alla metamorfosi di Donyell Malen in un centravanti o a Wesley spostato sulla corsia mancina, dove non aveva mai giocato in carriera.
Dove potrebbe giocare Endrick nel Milan di AmorimIn caso di approdo al Milan, invece, il brasiliano diventerebbe la prima alternativa a Gonçalo Ramos nel ruolo di centravanti, facendo scivolare indietro nelle gerarchie Francesco Camarda. Ma non è l'unica posizione che Endrick potrebbe occupare nel 3-4-2-1 di Amorim. Le caratteristiche del brasiliano, dotato di buon dribbling e ottima tecnica di base, gli permettono di essere impiegato anche nei due sottopunta del tecnico portoghese. Mancino naturale, il classe 2006 potrebbe partire dal centrodestra per convergere verso il centro del campo e calciare in porta o servire i compagni.
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