Uno degli obiettivi principali del Milan in vista del mercato di gennaio porta il nome di Endrick, centravanti brasiliano di proprietà del Real Madrid. I rossoneri furono già a un passo dal classe 2006 in estate, con Florentino Perez che aveva già dato il via libera a Gerry Cardinale per un trasferimento in prestito, ma la volontà di José Mourinho di trattenere il ragazzo fece saltare tutto. Nella finestra invernale di calciomercato il Diavolo potrebbe tornare all'assalto, ma dovrà fare attenzione all'agguerrita concorrenza di un altro club di Serie A.

Attenzione Milan, anche la Roma punta Endrick

Il piano di Gasperini

Dove potrebbe giocare Endrick nel Milan di Amorim

Secondo quanto riportato dal direttore di 'Tuttomercatoweb.com'nel suo editoriale, lasarebbe intenzionata a puntare con decisione su. Il blasone della Champions League e la presenza del connazionale Wesley potrebbero portare il brasiliano ad accettare la corte dei giallorossi.sta già lavorando ad un piano per far esplodere il potenziale del classe 2006.Come riferito da Ceccarini, l'idea del tecnico giallorosso è quella diIl brasiliano ha giocato appena 22 partite nel ruolo di ala tra Palmeiras, Real Madrid e Olympique Lione, collezionando 6 reti e 3 assist.non è nuovo ad esperimenti del genere, basti pensare alla metamorfosi diin un centravanti o aspostato sulla corsia mancina, dove non aveva mai giocato in carriera.In caso di approdo al, invece, il brasiliano diventerebbe lanel ruolo di centravanti, facendo scivolare indietro nelle gerarchie Francesco Camarda. Ma non è l'unica posizione chepotrebbe occupare nel 3-4-2-1 di Amorim. Le caratteristiche del brasiliano, dotato di buon dribbling e ottima tecnica di base, gli permettono di essere impiegato anchedel tecnico portoghese. Mancino naturale, il classe 2006 potrebbe partire dalper convergere verso il centro del campo e calciare in porta o servire i compagni.