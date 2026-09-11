Il Milan pensa al colpo Endrick dal Real Madrid per il mercato di gennaio. I numeri su Sofascore dopo il prestito al Lione e i piani di Ruben Amorim
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Il calciomercato estivo è finito, ma è chiaro che le indiscrezioni sul futuro non si placano, anzi. Un nome più volte accostato al Milan per l'attacco è Endrick, giovane prima punta del Real Madrid che non ha trovato ancora tanto spazio con i blancos. Per questo motivo potrebbe diventare disponibile già a gennaio.
Le statistiche di Endrick su SofascoreEcco le statistiche principali raccolte nella scorsa Ligue 1 (dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 16
- Titolare: 14
- Minuti totali giocati: 1222
- Gol: 5
- Gol attesi (xG): 6.56
- Assist: 7
- Assist attesi (xA): 3.23
- Tiri totali a partita: 3.1
- Grandi occasioni fallite: 9
- Tocchi a partita: 39.7
- Grandi occasioni create: 9
- Passaggi riusciti: 14.1 (75%)
- Dribbling riusciti a partita: 2.3 (48%)
- Duelli totali vinti a partita: 4.6 (43%)
L'identikit tattico: il jolly ideale per il 3-4-2-1 di AmorimEndrick potrebbe essere un elemento davvero perfetto per il nuovo progetto del Milan: è una prima punta mancina che ha tutte le qualità per fare benissimo anche come trequartista di destra nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Sa tirare benissimo da fuori e dentro l'area di rigore con il suo mancino letale. È brevilineo e velocissimo: sfrutta la sua agilità e la sua rapidità per andarsene via in dribbling sulle stretto. Sa dialogare con i compagni e ha un impatto fisico davvero da non sottovalutare.
Tutte caratteristiche ricercate dal Diavolo per completare il reparto avanzato: in più potrebbe essere un jolly nel caso in cui uno tra Ramos e Camarda non dovesse essere disponibile in alcune partite.
Le cifre su Transfermarkt e l'ostacolo della 'recompra' RealCi sono però degli ostacoli da superare importanti: il valore del classe 2006, secondo il sito transfermarkt.it è di 40 milioni di euro, ma potrebbero servire molti più milioni per strapparlo al Real Madrid.
In più c'è un dubbio: davvero i blancos daranno via uno dei loro talenti più di prospettiva perdendone il controllo sul cartellino? Lo abbiamo visto con Nico Paz, al Real Madrid piace tenersi sempre una 'recompra' per i suoi talenti e bisogna capire se il Milan riuscirà a convincere i blancos a rinunciare a Endrick. Difficile pensare che il Diavolo scenda a compromessi specialmente se dovesse investire una cifra pesante. Vedremo se il brasiliano sarà davvero il grande obiettivo del calciomercato invernale del Milan e se ci sarà davvero la possibilità di portarlo a Milanello.
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