Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato: il terzino francese non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe salutare Milanello. Secondo gli ultimi rumors, infatti, il Milan avrebbe accettato l'offerta dell'Al-Hilal, nuova squadra di Simone Inzaghi. Prezzo? Circa 35 milioni di euro. Il giocatore sarebbe ancora indeciso se accettare la proposta araba. Daniele Longo, esperto di Calciomercato.com, ha fatto il punto sul terzino rossonero. Ecco le ultime importanti novità.