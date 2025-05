Calciomercato Milan, Reijnders resta a Milano? Longo: “Ancora nessuna offerta dal City”

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la posizione di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la posizione di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan. Nonostante le voci e l'interessamento del Manchester City, al club di Via Aldo Rossi non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale. A confermarlo è Daniele Longo, che rivela così la linea del club rossonero: Reijnders sarà ceduto solo ed esclusivamente davanti ad una proposta davvero irrinunciabile.