Milan, fai all-in su Allegri! Superare la concorrenza del Napoli è d’obbligo

E all'improvviso, dopo giorni passati a leggere nomi non proprio entusiasmanti, tornò in voga lui: Massimiliano Allegri. Gli ultimi rumors parlano di un'accelerata del Milan per il tecnico livornese e la notizia arriva subito dopo l'accordo di massima tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Non è una novità, infatti, che Tare avesse individuato nell'allenatore rossoblù il primo candidato alla panchina rossonera, ma il calciomercato è anche questo: le cose cambiano velocemente.