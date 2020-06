Calciomercato Milan – Colloquio Maldini-Donnarumma: pronto il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Durante il pre-partita su DAZN, Paolo Maldini è stato chiarissimo in merito al futuro di Gianluigi Donnarumma: “E’ il portiere più forte del mondo, abbiamo l’obbligo di provare a tenerlo“. Dalle parole ai fatti perché, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, la società sta muovendo i primi passi per prolungare il contratto al suo fuoriclasse. Lo stesso Maldini, infatti, ha informato ‘Gigio’ dell’intenzione del club di preparare un’offerta di rinnovo per i prossimi anni. Dopo lo stallo dei mesi scorsi, dunque, il Milan prende la situazione in mano in maniera concreta.

