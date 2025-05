Calciomercato Milan, clamoroso dalla Turchia: “Rossoneri su Skriniar”

Direttamente dalla Turchia arriva una clamorosa indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe messo gli occhi su Milan Skriniar , spingendosi addirittura a presentare un'offerta al PSG . Ma procediamo con ordine. Come noto, infatti, il difensore slovacco, in questo momento, si trova in prestito al Fenerbahce , dove ha deciso di trascorrere la sua stagione. Secondo quanto riferito da Yagiz Sabuncuoglu , a questo proposito, il club turco avrebbe già avviato le trattative con la società parigina per il riscatto. La richiesta sarebbe di circa 15 milioni di euro e le parti sarebbero al lavoro per abbassare questa cifra.

Calciomercato Milan, dalla Turchia: "Offerta per Skriniar: i dettagli. Ma il PSG ..."

Le ultime notizie in merito le ha fornite il portale turco 'Sporx', molto informato in merito alle vicende del Fenerbahce. Secondo quanto riferito, infatti, non ci sarebbe solo il Fenerbahce a voler riscattare Milan Skriniar. Sulle tracce del difensore slovacco di proprietà del PSG ci sarebbero anche due squadre italiane. Una è la Lazio, l'altra è il Milan. I rossoneri, in modo particolare, secondo quanto si apprende avrebbero addirittura presentato un'offerta per averlo. Al momento non è specificata la cifra di questa proposta.