CALCIOMERCATO MILAN

Milan Skriniar potrebbe essere una valida idea di calciomercato per il Milan nelle prossime sessioni per rinforzare la difesa. Lui stesso ha detto, direttamente dal ritiro della Slovacchia , che ha ricevuto diverse offerte, non menzionando mai i rossoneri: "Mentalmente direi che sto bene. Non sono contento di questa situazione, ma l’unica cosa che posso controllare è il mio lavoro in allenamento. Devo essere pronto quando serve. Cerco di essere nella migliore forma possibile. Sono felice di essere a Parigi, ma mi dispiace di non avere più minuti a disposizione. Se Napoli e Al-Nassr mi hanno cercato? C’erano molte opzioni".

A quello, però, ci ha pensato Luis Campos, dirigente del PSG, che qualche tempo fa ha esplicitamente citato il Milan, sostenendo come i rossoneri lo abbiano chiesto: "Me lo hanno chiesto Milan e Roma? Fa parte della finestra di mercato". Per il Diavolo potrebbe essere un'occasione? Data la difficoltà difensiva in queste ultime settimane non è da escludere che un tentativo possa arrivare anche nelle prossime finestre di calciomercato. D'altronde se il club di via Aldo Rossi ci aveva già provato è facile pensare che questo possa avvenire anche in futuro.