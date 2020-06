Calciomercato Milan – Ci sarà un ultimo faccia a faccia tra Ibra e Gazidis

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta al termine del campionato ci sarà un ultimo faccia a faccia tra Zlatan Ibrahimovic e Ivan Gazidis. Le parole di Ricky Massara, da capire se di facciata o meno, hanno aperto uno spiraglio importante da parte del club di via Aldo Rossi nei confronti dell’attaccante svedese. Tuttavia, quel che è certo oggi è che Ibra giocherà anche dopo il 30 giugno fino al termine del campionato. Dopodiché l’attaccante avrà un ultimo e definitivo incontro con l’Ad rossonero dove deciderà le sorti del suo futuro nella prossima stagione. Intanto, Pioli lo attende in campo; ecco quando potrà rientrare>>>

