Massara: “Ibrahimovic fantastico. Valuteremo insieme a lui il futuro”

MERCATO MILAN – Frederic Massara, dirigente rossonero, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima della sfida Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare‘. Queste le dichiarazioni di Massara su Ibrahimovic.

“Ibrahimovic è un giocatore importantissimo, un campione che ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile. E’ tornato con amore e passione. Valuteremo insieme a lui se ci saranno le condizioni per continuare insieme. Vedremo anche in base al suo stato d’animo. Non può esistere nessuna squadra senza Ibrahimovic: è un giocatore fantastico”.

"Per campioni come Ibrahimovic c'è sempre spazio, ovviamente, ma il percorso è quello che tutte le società stanno intraprendendo. La politica è quella dei costi sostenibili, ma andando alla ricerca di giocatori forti, giusto mix di giocatori forti e talentuosi e giocatori di esperienza", ha poi concluso Massara.