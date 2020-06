Calciomercato Milan – Il Chelsea molla Donnarumma: i motivi | News

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere titolare del Milan dalla stagione 2015-2016, non è un mistero, piace a tanti top club in Europa.

Sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021, Donnarumma rappresenta un ‘boccone prelibato’, sul mercato, per tutte quelle società in cerca di un estremo difensore forte, ma ad ottimo prezzo vista la ravvicinata scadenza del suo contratto con i rossoneri.

Quindi, qualora non si arrivasse ad un accordo sul rinnovo del contratto di Donnarumma (anche se gli ultimi ‘rumors‘ fanno filtrare un certo ottimismo per un’imminente firma fino al 30 giugno 2023, n.d.r.), il Milan sarebbe costretto ad ascoltare le numerose offerte per il ragazzo.

Secondo quanto riferito, però, dal ‘Sun‘, tra queste non ci sarà quella del Chelsea, che pure era stato uno dei primi club ad effettuare un sondaggio con il Diavolo per capire i margini di manovra per trattare Donnarumma. I ‘Blues‘, infatti, hanno modificato i loro piani ed obiettivi.

In estate, il Chelsea investirà 50 milioni di euro, il budget destinato a Donnarumma, per prelevare Dean Henderson, estremo difensore del Manchester United, attualmente in prestito allo Sheffield United. Logicamente, decade, così, la trattativa per il numero 99 del Diavolo.

Donnarumma, lo ricordiamo, è sempre più vicino al Milan ed al nuovo contratto con i rossoneri. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>