Calciomercato Milan, il Betis piomba su Chukwueze: formula, dettagli e …

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Marca', prestigioso quotidiano spagnolo, tramite un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto riferito Samuel Chukwueze sarebbe la prima scelta del Betis Siviglia in caso non si dovesse concretizzare il trasferimento di Antony dal Manchester United. Al momento non ci sarebbe ancora stata un'offerta concreta, proprio per questo motivo, ma sembra che si possa andare su una formula ben precisa, Il trasferimento, nel caso, potrebbe infatti avvenire con un prestito con obbligo di riscatto.