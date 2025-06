Milan, mercato in fermento: Chukwueze tentato dal Betis, Theo resiste all’Arabia

Non solo la Liga, ma anche il Medio Oriente guarda con insistenza a Theo Hernandez. L'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha individuato nel francese il rinforzo ideale per la propria retroguardia e lo ha messo in cima alla lista dei desideri. Nonostante il club arabo sia pronto a proporre cifre significative, sia per il cartellino che per l'ingaggio del giocatore, Theo Hernandez sembra al momento non voler aprire a un trasferimento. La sua volontà pare essere quella di proseguire la carriera in Europa o, comunque, di non accettare destinazioni al di fuori dei maggiori campionati.