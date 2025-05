Dalla Francia giungono indiscrezioni in merito all'interesse del Milan per Rayan Cherki del Lione: ecco tutti i dettagli sull'offerta

Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per il calciomercato estivo del Milan, quello di Rayan Cherki, centrocampista offensivo del Lione. Già in passato si era parlato molto di questa ipotesi, anche perché il ragazzo è già da qualche anno che fa parlare di sé. Alla fine, però, non se n'è mai fatto nulla per la verità, anche perché i rossoneri hanno preferito puntare su altri obiettivi.