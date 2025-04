Calciomercato Milan, Cherki: rossoneri in corsa. Ecco la richiesta del Lione

Il Milan continua con la sua programmazione per il futuro. I rossoneri dovranno cercare il massimo in queste ultime partite stagionali, consci del fatto che una qualificazione in Europa resta comunque complessa e non sarà facile passare il turno in Coppa Italia contro un Inter con il vento nelle vele. Dopo la doppia decisione sul direttore sportivo e sul nuovo allenatore, la dirigenza del Milan dovrà pensare a cosa fare sul calciomercato .

Calciomercato Milan, Cherki obiettivo possibile? Piace ai rossoneri. Ecco il costo

Secondo quanto riportato da Caught Offside, Manchester United e Tottenham sarebbero in corsa e in testa per ingaggiare Ryan Cherki nella prossima sessione di calciomercato. In lizza ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Il Lione, si legge, potrebbe chiedere tra i 30 e i 35 milioni di euro per il suo talento. Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, ma la concorrenza resterebbe comunque molto amplia e difficile da superare. LEGGI ANCHE: Milan, le chance di Conceicao aumentano: ma non è detto che lui voglia restare...>>>