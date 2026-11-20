Verso il calciomercato invernale del Milan: Loftus-Cheek verso il Beşiktaş, Estupiñán in uscita e vertici per Camarda e Comotto. Tutte le ultime novità
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Il calciomercato invernale del Milan potrebbe essere rivolto anche verso alcune cessioni importanti: non solo i possibili prestiti di Comotto e Camarda, occhio alle possibili uscite di Ruben Loftus-Cheek e Pervis Estupiñán.
Cessioni Milan, le ultime su Estupiñán, Loftus-Cheek, Camarda e ComottoCome scrive "Il Corriere dello Sport" per il terzino sinistro in estate ci sono stati gli interessamenti di Benfica e Aston Villa e a gennaio potrebbe essere uno dei partenti. Per Loftus-Cheek spunta la pista Beşiktaş: il centrocampista inglese scade a fine stagione e non ci sono al momento margini per un possibile rinnovo. Da non escludere poi un possibile richiamo dalla Premier League.
Sempre secondo il quotidiano il Diavolo ha in programma degli incontri con i rappresentanti di Francesco Camarda e Christian Comotto per decidere le mosse in vista di gennaio. Per il centrocampista resta il Genoa in pole, mentre per l'attaccante ci sono piste in Serie A, in Serie B e anche all'estero.
I motivi degli addii e le conseguenze sul mercato in entrataPervis Estupiñán ha perso sempre più spazio con l'andare avanti della stagione, specialmente dopo la crescita costante del giovane Diawara che può giocare sia al centro della difesa, sia sulla fascia. Loftus-Cheek aveva iniziato come uno dei titolari nel 3-4-2-1 di Amorim giocando da trequartista, ma ha perso minutaggio e si è fermato per il "solito" problema muscolare.
Probabile che il Milan non possa incassare molto, ma più risparmiare sugli stipendi di Loftus-Cheek ed Estupiñán. Considerando però la rosa attuale del Diavolo, il Milan dovrebbe cercare un esterno e almeno un nuovo centrocampista, vista anche la probabile uscita in prestito di Comotto.
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