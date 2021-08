Calciomercato Milan – Centrocampo: Yacine Adli è molto vicino

Yacine Adli è destinato a diventare un calciatore del Milan in questo calciomercato. Arriverà per rinforzare la mediana, non la trequarti

Daniele Triolo

Yacine Adli è molto vicino a vestire la maglia del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il giocatore, classe 2000, è di proprietà dei francesi del Bordeaux. Il Milan, per ottenere Yacine Adli, sembra essere disposto a sborsare i 10 milioni di euro richiesti dai 'Girondins' del Presidente Gerard Lopez per lasciarlo partire.

C'è comunque da chiarire un aspetto importante. Il Milan considera Yacine Adli un centrocampista, sebbene dalle spiccate qualità offensive e di impostazione del gioco. Pertanto, andrebbe a rinforzare il settore mediano, unitamente a Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali, non quello dei trequartisti, dove è presente per ora il solo Brahim Díaz.