Calciomercato Milan – Florenzi ai dettagli: ‘ballano’ 500mila euro

Alessandro Florenzi diventerà del Milan in questo calciomercato estivo. Distanza minima tra offerta rossonera e richiesta della Roma

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, sta stringendo i tempi per arrivare ad Alessandro Florenzi della Roma. Ma, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, quella di ieri è stata una giornata di alti e bassi per quanto concerne il trasferimento del terzino destro della Nazionale Italiana alla corte di Stefano Pioli.

Sembrava tutto fatto, ormai, con Florenzi pronto soltanto a partire in direzione Milano. Poi, però, la trattativa ha subito dei rallentamenti riguardo la cifra da versare per il prestito oneroso del calciatore. I contatti tra i due club, però, sono andati avanti e, a quanto pare, nella nottata c'è stato un riavvicinamento tra le parti.

Per la 'rosea', insomma, il contratto può essere firmato già in giornata. Si parla di una differenza di 500mila euro tra l'offerta del Milan (un milione di euro per il prestito del giocatore per la stagione 2021-2022) e la richiesta della Roma (almeno 1,5 milioni di euro). Non è una differenza abissale: Florenzi vestirà la maglia del Milan in questa sessione di calciomercato.

Anche perché ai rossoneri serve un rinforzo, ai giallorossi serve sfoltire la rosa e lo stipendio da quasi 3 milioni di euro netti a stagione di Florenzi pesa sulle casse della società capitolina. Se l'accordo per la cessione di Florenzi al Milan non è stato firmato ieri, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non è soltanto per una questione economica.

Anche per i continui irrigidimenti, da una parte e dall'altra, sulla formula del trasferimento. Roma che avrebbe voluto un prestito con obbligo di riscatto, Milan sempre fermo al massimo sul prestito con diritto. Si procede a strappi, dunque, ma la sensazione diffusa, comunque, è che manchino veramente pochi dettagli per concludere l'operazione. Milan, le news più importanti di mercato di martedì 17 agosto >>>