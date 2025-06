Calciomercato Milan, c’è sempre De Cuyper sul taccuino dei rossoneri

Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Bruges, alternativa ad Oleksandr Zinchenko come obiettivo di calciomercato del Milan per la fascia

Con Theo Hernández in uscita (riaperta la trattativa con l' Al-Hilal ) il Milan ha bisogno di un nuovo terzino sinistro. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, non c'è soltanto Oleksandro Zinchenko dell' Arsenal sulla lista del direttore sportivo Igli Tare e del direttore tecnico Geoffrey Moncada , ma anche Maxim De Cuyper del Bruges .

Calciomercato Milan, De Cuyper piace da sempre

Il Milan, come noto, segue da tempo il terzino belga, classe 2000: un giocatore molto interessante, che è migliorato molto, di recente, in fase di spinta e che piace anche alla Roma, dove, da qualche giorno, è tornato Frederic Massara, ex direttore sportivo dei rossoneri. Potrebbe scatenarsi, dunque, un'asta tra Milan e Roma per l'approdo di De Cuyper nel campionato di Serie A.