Calciomercato Milan, Theo Hernández verso l’Al-Hilal: la situazione

Il giocatore ieri ha lasciato la Sardegna, dov'era in vacanza con la famiglia, per far ritorno a Milano. In città - ha rivelato il 'CorSera' - si è svolto l’incontro con gli intermediari dell’Al-Hilal che hanno formalizzato i dettagli dell’offerta, addirittura ritoccata verso l’alto: stavolta Theo Hernández, almeno, ha ascoltato con attenzione.

In caso di cessione, 30 milioni al Milan e maxi-stipendio per il francese — Come è noto, il Milan già nelle scorse settimane aveva accettato la cifra messa sul piatto dalla società di Riyadh, ovvero 30 milioni di euro per la cessione del suo cartellino a titolo definitivo. Theo Hernández non ha ancora detto sì perché una decisione tanto importante va condivisa con la famiglia.

Il suo orientamento a restare in Europa è naufragato insieme alla trattativa con l’Atlético Madrid, che offriva troppo poco (17-18 milioni di euro) al Milan, facendosi forza di un contratto - quello del numero 19 con il club rossonero - in scadenza il 30 giugno 2026. Il Diavolo minaccia di metterlo fuori rosa in caso di permanenza, Theo Hernández perciò adesso riflette. Fumata bianca in arrivo? Lo vedremo in questi giorni.