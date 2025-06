Calciomercato, per il vice Pulisic il Milan ... torna all'antico: il motivo

Calciomercato estivo in pieno fermento e il Milan ha intenzione di cambiare quasi radicalmente volto in vista della stagione 2025-2026. Ci saranno colpi in ogni reparto, in entrata e in uscita, nonché investimenti di un certo calibro affinché i rossoneri - affidati alla conduzione tecnica di Massimiliano Allegri - possano tornare subito in Champions League ed essere competitivi fino alla fine per la vittoria dello Scudetto. Tanto lavoro da fare per il direttore sportivo Igli Tare. Specie sulla trequarti. PROSSIMA SCHEDA