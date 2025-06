Calciomercato Milan, Zinchenko per la fascia sinistra. Ma c'è un ostacolo

Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro in scadenza nel 2026 con l'Arsenal, obiettivo di calciomercato del Milan come erede di Theo Hernández

Con Theo Hernández in uscita (riaperta la trattativa con l' Al-Hilal ) il Milan ha bisogno di un nuovo terzino sinistro. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare , di recente ha avuto contatti con intermediari che gestiscono l’uscita di Oleksandr Zinchenko dall’ Arsenal .

Calciomercato Milan, Zinchenko al posto di Theo a sinistra?

L’ucraino, giocatore di esperienza (classe 1996) è apprezzato dai rossoneri e potrebbe arrivare per una cifra sotto i 20 milioni di euro, considerando la stagione non proprio da protagonista con i 'Gunners' (solo 789' totali in 23 presenze complessive nell'ultima stagione) e la scadenza contrattuale con il club londinese tra un anno esatto, il 30 giugno 2026.