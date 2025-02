Calciomercato Milan, Camarda resta! Decisivo Ibrahimovic

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, Francesco Camarda non passerà al Monza in prestito, ma resterà al Milan

Emiliano Guadagnoli Redattore 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 17:44)

