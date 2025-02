Il Milan si prepara a cambiare attaccante. Alvaro Morata vola in Turchia per firmare con il Galatasaray, mentre Santiago Gimenez è pronto a firmare con i rossoneri. Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha pubblicato su X il suo pensiero su questo mossa di calciomercato del Diavolo. Ecco il suo parere sul cambio.

"Cedendo Morata il Milan risparmia 40 milioni (ingaggio lordo) per un calciatore che a 36 anni sarebbe stato invendibile. In più ne recupera 10 dalla Turchia. Totale 50 milioni. Con Gimenez ne paga 35 più 16 di ingaggio lordo. Nessun costo in più. Lo sforzo sarebbe stato tenere anche Alvaro".