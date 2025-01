Milan, Ravezzani: “Conceicao sembra stia facendo più danni di Fonseca”

Fabio Ravezzani, giornalista, ha commentato il tracollo del Milan contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Critiche a Conceicao

"Disastro epocale di Milan e Juventus. Usciti umiliati, con un comune determinatore". Così Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato il tracollo del Diavolo contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Ecco il suo intervento sul canale 'YouTube' di 'QSVS'. "Una società incapace di programmare la stagione, sia sul mercato sia per quanto riguarda l'allenatore. Entrambe le dirigenze si sono liberate di allenatori che erano anni in panchina. Prendi rischi. Devi prendere due più bravi".