"Ci sono due tipi di leader, in campo e fuori. Questo è quello che è successo con me e Kjaer qualche anno fa. Senza il leader non hai qualcuno che prende in mano la situazione e fa il pilota. In questa squadra il leader c'è. Kyle ha vinto tutto, ha una certa età e può fare il leader in campo. Stiamo cercando di portare questo alla squadra, poi ogni tanto serve un po' di fortuna, il calcio è così". Così Ibrahimovic ha presentato Kyle Walker.